Jadis les dogmes catholiques s’imposaient à tous. C’étaient des évidences indépassables. Il n’en reste pas grand’chose.

Jadis les êtres humains en ces contrées croyaient que le soleil tourne autour de la terre, et à plein d’autres choses qui aujourd’hui nous paraissent juste ridicules. Ils croyaient à la génération spontanée, ils croyaient à la résurrection, ils croyaient à la justice inquisitoire, ils croyaient à la Genèse. Ils croyaient en dieu et aux forces du mal.

Le film « Les Visiteurs », sorti en février 1993 (j’ai beaucoup de faiblesse pour les films de Jean-Marie Poiré), s’ouvre par ces mots :

Nous adorons nous moquer des époques précédentes. Mais les suivantes se moqueront de nous. Et elles auront bien raison.

Dans « The Lost World », paru en 1995, Michael Crichton fait dire au personnage de Ian Malcolm :

A hundred years from now, people will look back on us and laugh. They’ll say, ‘You know what people used to believe? They believed in photons and electrons. Can you imagine anything so silly?’ They’ll have a good laugh, because by then there will be newer and better fantasies.

Aujourd’hui les dogmes néolibéraux s’imposent à tous. Ils sont imposés à tous, par un clergé cupide et féroce. Malheur aux hérétiques, aux hétérodoxes, aux mal-pensants !

Ces dogmes sont dans nos têtes, à des degrés divers, et souvent là où on ne les attend pas. Dans l’ombre. Dans les réflexes. Dans l’impensé. Dans ce qui ne se discute pas. Dans ce qui parait évident. Dans ce qui parait le plus innocent et le plus moins discutable. Ces dogmes définissent le monde dans lequel nous vivons, les mots que nous utilisons pour en parler, nos attitudes, nos réflexes. Au commencement est le verbe, toujours.

Un jour, ces dogmes — nos dogmes ! — sembleront à tous aussi ridicules que les dogmes de jadis.

Un jour tout cela semblera ridicule.

Les néolibéraux — et tous ceux qu’ils ont intoxiqué à des degrés divers, c’est-à-dire in fine à peu près tout le monde — croient à l’utilité des marchés financiers, à l’efficience des marchés en général, à la concurrence libre et non-faussée, à la main invisible, au ruissellement, et à bien d’autres conneries.

Ils y croient ! Nous y croyons ! Comme d’autres croyaient en dieu et aux forces du mal !

Ils croient à l’utilité et au mérite. Ils croient au mérite individuel et à la méritocratie. Ils y voient des évidences. Ils y voient la simple expression du bon sens. Il y a des utiles et des inutiles. Il faut bien qu’il y ait des gagnants et des perdants, n’est-ce pas ? Il faut bien que les gagnants soient récompensés ! Qui irait prétendre le contraire ?

Ils ont imposé leurs mots, partout, tout le temps, aussi bien là où on arrive encore à se méfier (typiquement, « charges » sociales plutôt que « cotisations » sociales), que là où oublie de se méfier (je viens d’écrire « gagnants » et « perdants » , j’aurais dû écrire « dominants » et « dominés » , je suis indécrottable).

J’écris « ils », parfois « nous », mais encore une fois je devrais juste écrire « nous ». J’insiste : nous y croyons aussi, malgré tous nos efforts. Nous sommes les produits de notre époque. Wir sind die Roboter. Ou, comme disait Tyler Durden il y a vingt ans déjà :

Ils croient.

Ils croient à la compétition et à la compétitivité. Ils méprisent la coopération, la générosité et l’altruisme. Ils ont réussi à faire passer la bienveillance pour de la naïveté, la solidarité pour de la faiblesse, l’empathie pour de la lâcheté.

Ils croient au ruissellement. Ils croient à la providence que les nobles apportent aux gueux. Ils croient à la magnanimité et à la générosité des très riches. Bénis soient nos Seigneurs, qu’ils s’appellent Louis VI Le Gros et Henry Ier Beauclerc, Bernard Arnault et François Pinault, Bruce Wayne et Tony Stark, ou encore Elon Musk et Steve Jobs ! Eux seuls peuvent nous bâtir des cathédrales, nous sauver du mal, nous emmener sur Mars et nous relier à Dieu !

Ils croient en leurs dogmes, et nous y croyons aussi, malgré nous, un peu, souvent. Du bout des lèvres, parfois. Sans nous en rendre compte, souvent. Ce sont aussi nos dogmes.

Nous y croyons aussi, même si certains d’entre nous s’en défendent, essayent de penser autrement, voudraient croire à autre chose.

Les enfants contemporains croient au Père Noël. Les adultes contemporains sont très fiers de ne pas croire au Père Noël, se croient des grands parce qu’ils n’y croient plus, mais ne se rendent juste pas compte que Noël, auquel ils n’ont pas complètement renoncé, Noël, comme tout le reste, a été fabriqué.

Ce chapitre emmène le lecture dans les années 1840s, en présentant une exploration critique de « L’Invention du Noël anglais » par les classes moyennes urbanisées de l’ère victorienne. Noël était voulu comme à la fois une célébration de la prospérité rendue possible par les réalisations de la Révolution Industrielle, et une reconnaissance de la nécessité de partager cette prospérité avec ceux que l’industrialisation et l’urbanisation avaient laissés de côté. Le Père Noël n’apparaît pas dans le texte essentiel de cette nouvelle invention, « Un chant de Noël » de Charles Dickens. La promesse de Noël est une utopie pour classes moyennes où l’exploitation et l’oppression peuvent exister en harmonie avec le respect et la paix des hommes de bonne volonté.